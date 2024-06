Merate: è morto Mario Albani, storico fiorista ed ex volontario dei vigili del Fuoco

Il funerale verrà celebrato sabato mattina in chiesa parrocchiale

Insieme alla moglie Romana, nel 2010, aveva dovuto dire addio all’amato figlio Sandro, fotografo del settimanale locale

MERATE – Storico fiorista della città e vigile del Fuoco, appassionato e molto legato alla divisa. E’ morto all’età di 89 anni Mario Albani, volto noto e apprezzato in tutta la città per il carattere buono e premuroso. Insieme alla moglie Romana Gargantini, scomparsa qualche anno fa, aveva gestito l’attività di fiorista in via Sant’Ambrogio. Mario era stato anche volontario all’interno del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Merate.

Nel 2010 lui e la moglie avevano dovuto purtroppo dire addio troppo prematuramente all’amato figlio Sandro, per tutti Sandrone, storico fotografo del Giornale di Merate.

Rimasto vedovo, Mario era da qualche tempo ricoverato nella casa di riposo di Brivio. Il funerale verrà celebrato sabato mattina alle 10.30 nella chiesa di Sant’Ambrogio.