Merate, ladri sul balcone di casa: paura in via Santa Maria di Loreto

MERATE – Li hanno visti sul balcone di casa e hanno iniziato a gridare chiedendo aiuto. Anche il cagnolino ha dato manforte iniziando a ringhiare. E’ successo ieri, lunedì, intorno alle 19 in via Santa Maria di Loreto dove alcuni ladri sono stati messi in fuga grazie al pronto intervento di alcuni residenti.

Approfittando del buio, i soliti ignoti sono riusciti a entrare all’interno del condominio di tre piani situato praticamente in fondo a via Santa Maria di Loreto, nella parte che porta verso l’Asl di Cernusco.

Per dare meno nell’occhio e utilizzare un accesso meno frequentato i malviventi hanno deciso di entrare in azione utilizzando l’ingresso carrabile di via Donizetti, quello da cui si accede ai garage sottostanti le abitazioni. Mentre uno di loro è rimasto in strada a far da palo altri due si sarebbero arrampicati in fretta e furia sui canali del condominio raggiungendo in un batter d’occhio il balcone situato al primo piano, da cui si accede a una camera da letto.

La loro presenza non è passata però inosservata tanto che un cane ha iniziato a ringhiare e abbaiare sempre più forte, richiamando l’attenzione dei padroni di casa. Di fronte ai loro occhi, due uomini con il volto parzialmente coperto, sembrerebbe da una mascherina di colore nero. I proprietari dell’appartamento hanno iniziato a urlare e i ladri sono così scappati, sembrerebbe a bordo di una station wagon, facendo perdere le proprie tracce.

Purtroppo quello di ieri sera non è un episodio isolato. Sembrerebbe infatti che la via, periferica rispetto a Viale Verdi e dotata di molti accessi per la fuga, sia stata presa di mira con una certa frequenza nelle ultime settimane da parte dei ladri.