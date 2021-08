L’amministrazione comunale esprime le più sentite condoglianze ai familiari di Tony Spada

Il sindaco Panzeri: “Cittadino benemerito, ha trasmesso a generazioni di giovani l’amore per la musica”

MERATE – Cittadino benemerito, ha trasmesso a generazioni di giovani l’amore per la musica. E’ grande e sentito il cordoglio per la scomparsa di Tony Spada, musicista di fama internazionale, morto ieri, martedì, all’età di 85 anni.

Un coro unanime di stima e riconoscenza a cui si è unito il sindaco Massimo Panzeri, che ha voluto porgere le condoglianze alla moglie Sandra e ai figli Cristiano e Chantal. “Trombonista di fama internazionale e di grande estro, ha collaborato con i più grandi cantanti e musicisti degli anni 60’, ’70 e ’80, esibendosi in innumerevoli concerti in Italia ed in Europa, pur non disdegnando di partecipare e di esibirsi anche a Merate a manifestazioni locali, per l’affetto che lo ha sempre legato alla sua Città” ha rimarcato il primo cittadino ricordando anche l’attribuzione della benemerenza dell’Ambrogino d’oro nel 2009.

Una passione intensa e travolgente per la musica tramutata poi anche nell’insegnamento del canto e della musica ai ragazzi ed ai giovani per trasmettere alle nuove generazioni il suo amore per la musica, alla quale ha dedicato tutta la sua vita. “La città di Merate conserverà sempre il suo ricordo, con profondo affetto e riconoscenza” ha concluso Panzeri.