Montevecchia: incendio in un box. Al lavoro i Vigili del Fuoco

L’intervento ieri sera a Ostizza

Le fiamme si sono sprigionate all’interno del box di un’abitazione

MONTEVECCHIA – Intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera, giovedì, intorno alle 21.45 in località Ostizza per un incendio che si è sviluppato all’interno di un box di un’abitazione.

Sul posto sono intervenute tre squadre di pompieri, con sue Aps e un’autobotte da Lecco e Merate, per domare le fiamme che si sono sviluppate all’improvviso per cause ancora in corso di accertamento.

Le lingue di fuoco hanno sprigionato anche tanto fumo che ha invaso l’appartamento sovrastante.