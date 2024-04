Viganò, la Polizia Provinciale soccorre un capriolo in difficoltà

L’animale era rimasto accidentalmente rinchiuso in un area recintata

E’ subito stato portato in una zona sicura e liberato in natura dopo le necessarie valutazioni

VIGANO’ – Nella mattinata di ieri, venerdì, tre operatori del Nucleo Ittico Venatorio della Polizia provinciale sono intervenuti a seguito di una segnalazione per un capriolo in difficoltà nel comune di Viganò, dove l’animale era rimasto accidentalmente confinato all’interno di un’area recintata.

Dopo essersi accertati che la condizione dell’animale non fosse conseguente ad atti illeciti ed essersi sincerati del buono stato di salute dell’animale, il capriolo è stato trasportato in una zona sicura e liberato in natura.