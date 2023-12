Addio a Natale Fugazzotto, storico professore e appassionato di badminton

E’ stato insegnante di scienze motorie in numerose scuole della provincia di Lecco

LECCO – Avrebbe compiuto 80 anni lunedì prossimo, il giorno di Natale, ma il prof. Fugazzotto se ne è andato prima, improvvisamente, lasciando nel dolore, oltre ai suoi familiari, anche la famiglia del badminton della provincia Lecco, cui aveva dedicato passione ed energie.

Nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 25 dicembre 1943, da tanti anni si era trasferito in Brianza ed era stato insegnante di Scienze Motorie in numerose scuole del territorio. Tra le ultime ricordiamo le Medie di Molteno, l’Istituto Tecnico Badoni e il Liceo Bachelet di Oggiono. E’ stato in queste scuole dove si è prodigato per la diffusione del badminton, insegnando a centinaia di ragazzi e portando molti di loro ad eccellere a livello regionale.

Ha collaborato con il Badminton & Croquet Club Lecco sviluppando un progetto scolastico, unico nel suo genere, di insegnamento multidisciplinare, promuovendo in numerose scuole di ogni ordine e grado l’insegnamento e la pratica del Badminton con un docente madrelingua inglese, Clare Hookham (il Badminton è nato in Inghilterra nella seconda metà del XIX Secolo).

Giocatore lui stesso, alternando la passione per il Badminton a quella per il Tennis, ha partecipato a numerosi tornei e campionati; da ricordare, in particolare, la trasferta a Pontecagnano (Sa) nel 2000 per i Campionati Italiani Master dove gareggiò in coppia con Giorgio Rusconi. Fu proprio Giorgio Rusconi, allora Presidente del Comitato Regionale Badminton, a indicarlo quale Delegato Provinciale di Lecco, carica che ricoprì dal 2009 al 2016. Nel 2014 ottenne l’ambito riconoscimento della Stella di Bronzo del Coni.

Era sposato con Elvira Garofalo, Dirigente Scolastico che si distinse per la sua attenzione ai Disabili, coinvolgendoli anche nello sport. Elvira, che era socia del Panathlon di Lecco, e Presidente del PanBadminton di Oggiono, mancò nel 2013. Natale Fugazzotto verrà ricordato per aver rappresentato degnamente le figure di educatore e di sportivo.

Natale Fugazzotto lascia i figli Matilde con Giuseppe, Alessandro con Claudia e Paola, gli adorati nipoti Alice, Giulia, Luca, Marco, Camilla e Cecilia. I funerali saranno celebrati a Oggiono, nella chiesa parrocchiale di Imberido giovedì 21 dicembre alle ore 10.30.