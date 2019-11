Costa Masnaga. Giovane investito da un treno mentre attraversa i binari

L’incidente intorno alle 7.30 sulla Lecco-Molteno-Milano

Soccorsi in azione. Circolazione rallentata sulla tratta, diversi i treni soppressi

COSTA MASNAGA – Incidente nella stazione di Costa Masnaga questa mattina, lunedì, poco dopo le 7.30: un 18enne è stato investito da un treno della linea Lecco-Molteno-Milano (Besanino) che viaggiava in direzione Milano. Da quanto appreso sul posto il ragazzo, uno studente, stava attraversando i binari per prendere il treno per Lecco.

Elisoccorso il ragazzo investito

Sul posto si sono subito portati i soccorsi e l’elicottero, atterrato accanto ai binari. Le condizioni della persona investita sarebbero gravi. Presenti anche le forze dell’ordine, Polizia e Carabinieri. Il giovane è stato trasportato dall’elicottero all’ospedale con un politrauma importante, in particolare alla gamba, rimasta schiacciata sotto il convoglio.

I passeggeri fatti scendere dal treno

Treni sospesi sulla tratta

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità ferroviaria: i passeggeri del treno coinvolto sono stati fatti scendere, mentre la circolazione tra Molteno e Besana è stata sospesa fino alle 9.15. Sono stati comunque predisposti dei bus sostitutivi per gli studenti. Sulla tratta sono previsti ritardi fino a 60 minuti e cancellazioni.

Le alternative per i viaggiatori

I viaggiatori da Lecco possono utilizzare i treni della direttrice S8 (Milano-Lecco via Carnate), quelli da Molteno invece possono prendere i treni in direzione Como S.G. per poi utilizzare la linea S11 (Chiasso-Milano) oppure scendere a Merone e utilizzare la linea Asso-Milano-Cadorna.

Info in tempo reali sul sito di Trenord