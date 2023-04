Incidente stradale in SS36 tra auto e ambulanza, quattro feriti

E’ successo intorno all 15.30 all’altezza dello svincolo per Costa-Bulciago

L’ambulanza avrebbe sbandato, coinvolgendo nel sinistro un’altra auto

COSTA MASNAGA – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 28 aprile, lungo la SS36 in direzione Lecco, all’altezza di Costa Masnaga.

Due i mezzi coinvolti, un’auto e un’ambulanza, che per motivi da chiarire si sono scontrati all’altezza dello svincolo per Costa Masnaga-Bulciago. Stando alle prime informazioni raccolte sembra che il mezzo di soccorso, un ‘Ambutaxi’ proveniente dal milanese e utilizzato per il servizio di accompagnamento, abbia sbandato, finendo contro il guard rail e coinvolgendo nel sinistro anche un’altra auto che sopraggiungeva.

In posto si sono prontamente portati i soccorsi: due ambulanze, Croce Bianca e Lariosoccorso, i Vigili del Fuoco di Lecco e la Polizia Stradale per i rilievi del caso. In volo anche l’elicottero da Bergamo. Quattro le persone ferite, due soccorritori e un paziente che erano in ambulanza e il conducente dell’auto. Per riuscire ad estrarre un soccorritore rimasto incastrato nell’ambulanza i pompieri hanno divelto la portiera del mezzo.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico: per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata infatti momentaneamente chiusa.