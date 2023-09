Oggiono, uomo trovato morto in auto presso il cimitero di Imberido

Il tragico ritrovamento nella serata di giovedì

Indagano i Carabinieri

OGGIONO – Tragico rinvenimento nella serata di ieri, giovedì, a Imberido di Oggiono. Intorno alle 20.30 un uomo di 63 anni è stato ritrovato privo di vita a bordo di un’auto, nei pressi del cimitero.

In posto si sono portati i sanitari e le forze dell’ordine, purtroppo però per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Da chiarire i contorni dell’accaduto, i rilievi e le indagini sono state affidate ai Carabinieri. Non si esclusa possa essersi trattato di un gesto estremo.