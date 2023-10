SS 36. Incidente all’altezza di Molteno in direzione nord, traffico in tilt

Segnalate lunghe code sulla tratta

Quattro veicoli risulterebbero coinvolti nel sinistro

MOLTENO – Mobilità sulla SS 36 paralizzata per via di un incidente accaduto più di un’ora fa all’altezza di Molteno, in direzione nord. A causare il blocco della circolazione verso Lecco un sinistro che avrebbe coinvolto quattro veicoli, senza apparentemente gravi conseguenze se non a livello viabilistico, andando a compromettere ulteriormente il traffico sull’arteria, già messa a dura prova il venerdì sera da rientri lavorativi ed esodi verso la Valtellina.

Lunghe code stanno interessando la tratta, come segnalato anche dagli utenti in strada. Al momento il transito si starebbe effettuando unicamente sulla corsia di destra, governato da una squadra della Polstrada Monza. Sul posto a prestare soccorso si stanno muovendo Croce Rossa di Merate, Croce Rossa di Besana Brianza e automedica da Lecco. Allertata anche la Polstrada Lecco.