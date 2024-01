Garlate. Danneggiato di nuovo il cancello del parco di via Gambate

Il luogo, già nel mirino dei vandali, è utilizzato da delinquenti e spacciatori

“Ripareremo ancora e stiamo installando una telecamera, non cediamo terreno ai delinquenti”

GARLATE – E’ stato nuovamente danneggiato il cancello del parco di via Gambate a Garlate. E’ successo nelle scorse ore e, a renderlo noto, è stata la stessa amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Conti. Già in passato il parchetto era stato oggetto di vandalismi, nonché si erano verificati episodi di caos e schiamazzi.

Il parchetto, situato in posizione un po’ defilata, era stato attenzionato anche per la presenza di spacciatori, tanto che il comune aveva deciso installare un cancello e regolare l’accesso con permessi da chiedere in comune. Nei giorni scorsi il cancello è stato danneggiato ancora una volta.

“È la prova che quel luogo era utilizzato da delinquenti e spacciatori ora rabbiosi perché è stato tolto loro il luogo dove esercitavano il loro traffico – ha sottolineato l’amministrazione garlatese -. Ripareremo ancora e stiamo installando una telecamera, non cediamo terreno ai delinquenti. Abbiamo acquisito comunque filmati che consegneremo ai Carabinieri“.