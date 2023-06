Olginate, incendio all’esterno del concessionario: auto a fuoco

In tarda serata l’incendio di tre auto all’esterno di un concessionario

E’ successo a Olginate. L’intervento dei Vigili del Fuoco

OLGINATE – Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda serata di ieri a Olginate per l’incendio di alcune vetture all’estero di una concessionaria in via Milano, sulla provinciale.

Erano circa le 23 quando sul posto sono state mobilitate autobotte e autopompa dei pompieri del Comando di Lecco. Tre sarebbero i veicoli coinvolti nell’incendio, di cui due completamente bruciati.