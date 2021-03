Lo scontro in via Spluga tra il Penny Market e il Bar Pontevilla

Una giovane di 27 anni è stata soccorsa in codice giallo

OLGINATE – Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, martedì, in via Spluga a Olginate, all’altezza del Bar Pontevilla. Coinvolti due mezzi, un’auto e una moto, che, per motivi da chiarire, si sono scontrati.

Ad avere la peggio nello scontro una giovane di 27 anni che avrebbe riportato traumi alla schiena e ad una gamba. La ragazza è stata soccorsa in codice giallo dai volontari della Croce San Nicolò, giunta sul posto con un’automedica.

Presente per i rilievi del caso anche una pattuglia della Polizia Locale di Olginate. Per consentire la rimozione dei veicoli coinvolti nell’incidente e le operazioni di soccorso la strada è stata temporaneamente resa a senso unico alternato.