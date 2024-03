Olginate. Travolto e ucciso sulla Provinciale, 3 anni alla donna al volante

L’incidente era avvenuto lo scorso 8 ottobre, dopo l’impatto la donna alla guida era fuggita

Questa mattina in Tribunale il patteggiamento a 3 anni

OLGINATE – Ha patteggiato a 3 anni la donna responsabile dell’investimento mortale di Boukare Guebre, 39enne originario del Burkina Faso, avvenuto lo scorso 8 ottobre lungo la Provinciale a Olginate.

Guebre, operaio e padre di tre figli, si stava recando al lavoro in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un’auto, guidata da una giovane donna residente a Barzanò, rimanendo gravemente ferito. Soccorso in condizioni critiche era morto poco dopo il ricovero in Ospedale. Dopo l’incidente la donna era fuggita, venendo rintracciata poche ore dopo dalle forze dell’ordine.

Questa mattina al cospetto del Giudice per le Indagini Preliminari Salvatore Catalano la donna ha patteggiato 3 anni per omicidio stradale ed è stata disposta la revoca della patente di guida.

La donna si trova ancora agli arresti domiciliari. Nei prossimi giorni la difesa, costituita dall’avvocato Alessandra Carsana, presenterà la richiesta di modifica della misura.