Osnago: assalto al bancomat nella notte. Ladri in fuga con il bottino

Il bancomat è stato fatto esplodere con il gas questa notte. Ingenti i danni

I ladri avrebbero offuscato anche le telecamere

OSNAGO – Hanno fatto esplodere il bancomat utilizzando del gas e sono riusciti a fuggire con il bottino. Colpo grosso dei ladri questa notte in via Marconi a Osnago ai danni della filiale della Deutsche Bank di via Marconi.

La banda di malviventi, presumibilmente specializzata in questo genere di furti, è entrata in azione alle 2.20 quando è stato udito un fortissimo boato.

Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto si sono portati i carabinieri e i referenti della vigilanza privata di Sicuritalia. I ladri però si erano già dileguati provvedendo a svuotare il bancomat di tutto il contenuto.

Il colpo è stato velocissimo: sembrerebbe inoltre che i ladri siano riusciti a offuscare le telecamere mettendo così fuori uso l’impianto di videosorveglianza.Ingenti i danni provocati all’istituto bancario, oggi chiuso al pubblico. E’ probabile che i lavori di ripristino dei danni rendano necessario il prolungamento della chiusura della banca per altri giorni. E’ in corso la stima del bottino dei ladri.