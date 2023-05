Osnago. Auto contro il cancello di un’abitazione, intervento dei Vigili del Fuoco

Una ragazza di 30 anni è stata trasportata all’ospedale di Merate

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’auto e hanno aiutato i sanitari a estrarre la donna

OSNAGO – Ha perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiava ed è andata a finire contro il cancello di una abitazione. Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecco intorno alle ore 13.30 di oggi, 15 maggio, per soccorrere una ragazza di 30 anni a seguito di un incidente in via Edison a Osnago.

Un’autopompa dal distaccamento di Merate giunta sul luogo dell’incidente e, dopo aver messo in sicurezza l’autovettura, ha aiutato i sanitari del 118 a estrarre la ragazza. Fortunatamente l’incidente non ha avuto gravi conseguenze, la 30enne è stata traportata all’ospedale di Merate in codice verde.