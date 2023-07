Soccorso Alpino. Quattro gli interventi in montagna nel lecchese

Domenica impegnativa per i soccorritori

Interventi concentrati in Valsassina, a Mandello e sul Resegone

LECCO – Una domenica tutt’altro che tranquilla per il Soccorso Alpino: ben quattro gli interventi, fortunatamente senza gravi conseguenze, a susseguirsi per l’intera giornata, in Valsassina, a Mandello e sul Resegone.

Proprio in valle la prima richiesta di soccorso a metà mattinata, precisamente a Primaluna, per un malore in località impervia, sopraggiunto a un 71enne trasportato in ospedale a Lecco in codice verde.

Nel primo pomeriggio soccorritori in azione a Mandello per due diversi interventi, entrambi in zona impervia, che hanno visto in un caso il coinvolgimento di un 35enne e nell’altro di un 24enne. A supportare l’intervento rispettivamente Croce Rossa di Lecco e l’elicottero da Milano.

Tecnici al lavoro infine per una caduta sul Resegone nel tardo pomeriggio, lungo il sentiero 1, il più battuto e conosciuto per raggiungere la vetta, sul versante lecchese. Oltre al Soccorso Alpino, in volo l’elicottero da Como, che ha concluso il trasporto in ospedale a Lecco dell’infortunato.