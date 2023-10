Incidente nella galleria del Monte Barro: riaperta la SS36

Si torna a circolare lungo la SS36 in direzione Nord dopo l’incidente nella galleria del Monte Barro

Il sinistro, avvenuto questa mattina intorno alle 10, ha visto coinvolti tre mezzi

GALBIATE – E’ stata riaperta al traffico la SS36 chiusa all’imbocco nord della galleria del Monte Barro a seguito di un incidente avvenuto questa mattina, sabato, intorno alle 10.

La circolazione in direzione Colico era stata infatti temporaneamente bloccata, con deviazione obbligatoria a Civate, per permettere l’intervento dei mezzi di soccorso e dei tecnici di Anas per la messa in sicurezza della strada.

L’incidente, la cui dinamica è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia stradale, ha visto scontrarsi tre auto con quattro persone complessivamente coinvolte.