Valmadrera. Donna scivola in località San Tomaso, soccorsa

Intervenuti Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e l’elicottero da Como

VALMADRERA – Intervento a San Tomaso, località di Valmadrera, per soccorrere una donna scivolata e caduta a terra.

Per recupera la 70enne entrati in azione Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco di Lecco e l’elicottero di Areu da Como. Dopo averla rintracciata e averle prestato le prime cure, la donna è stata trasportata in ospedale a Lecco.

L’allarme è scattato questa mattina, mercoledì, intorno alle ore 11. Le operazioni di soccorso tecnico urgente sono durate circa un paio d’ore.