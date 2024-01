Valmadrera piange Padre Mario Riva, una vita al fianco dei più poveri

Il missionario Comboniano si è spento a 96 anno dopo una vita trascorsa in Sudan

Il sindaco Rusconi: “Un esempio per tutti: ha testimoniato la sua fede con l’entusiasmo di vivere accanto agli ultimi”

VALMADRERA – E’ grande il dolore a Valmadrera e a Lecco per la morte di Padre Mario Riva, avrebbe compiuto 96 anni il prossimo 9 febbraio. Il lecchese si è spento oggi, venerdì, a Verona, presso la Casa dei Missionari Comboniani. Padre Mario Riva ha passato un’intera vita in Sudan e in particolare nel Sud Sudan, accanto alle persone più povere.

Era molto conosciuto, oltre che a Valmadrera, anche a Pescarenico e Germanedo. “Ho appreso la notizia dal nipote Mario Scola, che in questi ultimi anni lo ha sempre seguito con la sua famiglia, figlio della sorella Carla e che per lui era un secondo papà – ha detto il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi -. D’altra parte Padre Mario era l’esempio del missionario che testimonia la sua fede con l’entusiasmo di vivere accanto agli ultimi. Il premio Beppe Silveri per le Missioni lo ha visto presente più volte, anche perché nasce dall’amicizia che Beppe aveva con Padre Mario. Negli ultimi anni si era dovuto arrendere ai 90 anni, ma aveva continuato a seguire una comunità di suore in Sudan che accoglievano ragazze in difficoltà o minacciate, unica scuola femminile nel Sud Sudan”.

“Lo avevamo conosciuto in oratorio come appassionato di calcio e, finché un infortunio al ginocchio non lo aveva fermato, aveva continuato a giocare – racconta ancora Rusconi -. Non era possibile non credere alla sua fede e al valore della sua testimonianza missionaria, tanto era l’entusiasmo con cui la viveva”.

D’altra parte Padre Mario Riva aveva avuto anche il merito, sul finire degli Anni ’90 di far conoscere il dramma del Sudan: una prima trasmissione su Rai 3 “Ho incontrato Madid”, la storia di un piccolo africano di cinque anni perso da una carovana che rischiava la morte per fame nel deserto, aveva commosso migliaia di persone. Era stato Padre Mario Riva ad accompagnare la troupe per le riprese tra i casi più disperati di bambini malnutriti. Così tutta Italia aveva conosciuto con emozione la fame, la disperazione e le guerre del Sudan.

Successivamente, Padre Mario e il caso Madid furono ripresi da Rai 1 nella trasmissione “Il fatto” di Enzo Biagi, con lo stesso Biagi e con l’operatrice lecchese Paola Nessi che si recarono in Sudan. Quando gli si parlava di queste trasmissioni, Padre Mario si schermiva e sorrideva, affermando che l’importante era salvare tante persone dalla fame, come fosse “il servo inutile” del Vangelo.

“La sua è una testimonianza che onora tutta la comunità valmadrerese e il territorio – ha concluso Rusconi -. I funerali dovrebbero tenersi martedì mattina a Verona e nel pomeriggio a Valmadrera dove sarà sepolto”.