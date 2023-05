Valmadrera in lutto per la morte di Orsola Rusconi, aveva 85 anni

Una persona molto nota per l’impegno di infermiera e di volontariato in parrocchia

I funerali saranno celebrati domani, martedì 30 maggio alle ore 9.45, nella chiesa parrocchiale di Valmadrera

VALMADRERA – E’ grande il dolore a Valmadrera per la scomparsa di Orsola Rusconi all’età di 85 anni. Era la quinta di otto fratelli e sorelle, tra i quali padre Angelo Rusconi, missionario del Pime, e gli alpinisti Carlo, Antonio e Gianni. A Valmadrera la famiglia è conosciuta con il soprannome di “Palferi”.

Aveva scelto di formarsi come infermiera, trovando come modello in famiglia una zia che, da suora, svolgeva questa professione. Perso precocemente il padre Mario, con il sacrificio e il sostegno della famiglia, specialmente della mamma, negli anni Sessanta aveva studiato alla scuola per infermieri dell’ospedale S. Anna a Como divenendo infermiera professionale. Aveva poi lavorato a lungo all’ospedale di Lecco in vari reparti, negli ultimi anni in neurochirurgia e in rianimazione.

La cura per gli altri non rappresentava soltanto il lavoro e a Valmadrera aveva messo con generosità a disposizione le sue qualità professionali, unite alla capacità di una autentica vicinanza umana e di empatia verso il malato, a chiunque chiedeva il suo aiuto. Come volontaria aveva inoltre prestato servizio presso la casa di riposo comunale “Opera Pia Magistris”. Accanto alla dedizione per i malati, non aveva risparmiato l’impegno per la Parrocchia S. Antonio Abate. Per diversi anni aveva offerto il suo contributo in particolare come ministro straordinario dell’eucarestia e come animatrice nei gruppi ascolto della Parola.

La sua porta era sempre stata aperta con benevolenza ai tanti missionari e alle religiose che con il fratello padre Angelo la visitavano e tornavano con gioia, quasi come a casa, e che in questi giorni l’hanno ricordata. Grande era l’affetto verso i fratelli, le sorelle e i tanti nipoti e pronipoti. Anche il sindaco Antonio Rusconi e l’Amministrazione Comunale hanno espresso le più sentite condoglianze e un sentimento di gratitudine.

