Ballabio, incidente in moto sulla provinciale: soccorso 15enne

Schianto sulla provinciale a Ballabio

Un 15enne ferito, trasportato in ospedale in codice giallo

BALLABIO – Incidente all’ora di pranzo a Ballabio dove un 15enne è stato soccorso in seguito ad un sinistro che avrebbe coinvolto, oltre alla moto su cui viaggiava l’adolescente, un altro veicolo.

Il fatto si è verificato intorno alle 13 di oggi, giovedì, all’altezza dell’incrocio con via Volta. Per soccorrere il 15enne è sono intervenuti i soccorsi sanitari e anche i Vigili del Fuoco. Il giovane è stato trasportato all’ospedale in codice giallo.