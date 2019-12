Escursionisti in difficoltà in Grignetta, salvataggio concluso in tarda serata

Elicottero e soccorso alpino mobilitato in Grignetta per due escursionisti

Entrambi non era adeguatamente attrezzati

LECCO – Chiamata di soccorso alle 17.48 di venerdì, per due escursionisti in difficoltà lungo la Cresta Segantini in Grignetta.

I due giovani, di Saronno e di Trieste, di 23 e 25 anni, nel pomeriggio avevano intrapreso la salita del sentiero attrezzato della Direttissima, verso il rifugio Rosalba, dove volevano passare la notte.

A causa delle condizioni del sentiero, con ghiaccio e neve, e anche perché non avevano l’attrezzatura adeguata (sembrerebbe che entrambi fossero sprovvisti di ramponi e frontali) sono rimasti bloccati nei pressi del Colle Valsecchi, in un punto molto impervio, con canali e ripide pareti. Allora hanno deciso di chiedere aiuto.

La chiamata di soccorso è stata lanciata nel tardo pomeriggio con l’arrivo sul posto di un elicottero per perlustrare la zona mentre, nel frattempo, sono stati allertati i volontari del Soccorso Alpino.

Una volta individuati, illesi, i due escursionisti, l’elicottero ha fatto rientro alla centrale operativa per imbarcare una squadra di tre soccorritori che ha poi raggiunto i due in difficoltà. Altri sette tecnici di supporto sono partiti a piedi da Lecco, alla volta di Pian dei Resinelli. I due escursionisti sono stati raggiunti, forniti di ramponi, piccozza e lampada frontale, poi riaccompagnati a valle in sicurezza dai tecnici. L’intervento si è concluso intorno alle 23:00