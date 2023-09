Premana. Fiamme in un capannone in zona Giabbio, intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, lunedì, per un grosso incendio

Sul posto anche la Croce Rossa per un 30enne lievemente ferito. Il comune invita la cittadinanza a tenere le finestre chiuse

PREMANA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Premana, in Valsassina, nella zona industriale di Giabbio, per un grosso incendio che si è sviluppato all’interno di un capannone. Diverse le squadre dal comando di Lecco e dai distaccamenti di Bellano e Valmadrera che sono state allertate nella mattinata di oggi, lunedì 25 settembre, intorno alle ore 10 e hanno lavorato per domare le fiamme.

Da quanto appreso nell’incendio sarebbe rimasto lievemente ferito anche un uomo di 30 anni, sul posto sta intervenendo anche la Croce Rossa di Premana. Intanto il Comune di Premana ha diramato un messaggio invitando la popolazione a tenere le finestre chiuse in via precauzionale: “A causa dell’incendio sviluppatosi in zona industriale a Giabbio, in via precauzionale invitiamo a tenere chiuse porte e finestre di case e attività. Non ci sono riscontri sulla pericolosità dei fumi da combustione, ma per cautela invitiamo alla precauzione”.

Solo intorno alle 12 i Vigili del Fuoco sono riusciti domare il violento incendio anche grazie all’ausilio di 2 autopompe, 3 autobotti, 1 autoscala, un carro aria per la protezione delle vie respiratorie. Sul posto anche la vettura con il funzionario.