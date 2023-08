Festa del Lavello, gli eventi e il programma delle celebrazioni

La Mostra Collettiva di Pittura e Scultura dedicata a Manzoni e San Giovanni XXIII

Tra gli eventi “La nostra vita è pellegrinaggio” e “Una contadina come tante altre”

CALOLZIOCORTE – Torna la tradizionale Festa del Lavello a Calolziocorte. Quest’anno si riparte con la Mostra Collettiva di Pittura e Scultura che avrà due dediche davvero significative: Alessandro Manzoni e San Giovanni XXIII con la sua Pacem in Terris.

“2023, anno dedicato ad Alessandro Manzoni. Non potevamo esimerci dal dedicargli la Collettiva d’Arte. Abbiamo preparato una breve mostra con le illustrazioni dei Promessi Sposi ambientate nella nostra zona. Abbiamo scelto opere sia del suo tempo, scelte da lui stesso, sia altre di periodi successivi – spiega Danila Colombo del Centro Culturale Il Lavello -. Guardando la miriade di illustrazioni che sin dalla prima edizione hanno accompagnato il più famoso romanzo storico italiano viene spontaneo associarlo a questo secolo dove l’immagine è diventata un punto fermo per qualsiasi cosa si faccia: è stato antesignano”.

Il 2023 è anche un anno importante per un personaggio che moriva nel 1963 ma ha lasciato davvero un segno indelebile nella vita della chiesa cattolica: Papa San Giovanni XXIII e la sua Pacem in Terris. Ritenuto comunemente il Papa Buono, e certamente lo era, è stato anche un eccezionale personaggio che usando sempre diplomazia, raziocinio e arguzia insospettabile in tutti i momenti della sua vita ecclesiastica è riuscito in “imprese” che in quegli anni parevano impossibili. Iniziò inoltre la riforma della chiesa togliendo e snellendo quello che il breve periodo del suo papato gli permise e aprendo il Concilio

Vaticano II, portato poi a termine da papa Paolo VI.

Orari apertura Mostra Collettiva

Sabato 2 settembre 19.15-22.00

Domenica 3 settembre 10.15-19.00

Domenica settembre 10.15-19.00

“La nostra vita è pellegrinaggio – San Giovanni XXIII”

Inoltre la Fondazione Papa Giovanni XXIII di Bergamo, nata proprio per raccogliere e gestire tutta la documentazione esistente su papa Giovanni, porterà al Lavello la mostra “La nostra vita è pellegrinaggio – San Giovanni XXIII” preparata proprio per ricordare i periodi della vita di don Angelo Giuseppe Roncalli fino a diventare San Giovanni XXIII.

Orari apertura Mostra

Domenica 3 settembre 10.15-19.00

Domenica 10 settembre 10.15-19.00

“Una contadina come tante altre”

Ulteriore dedica al Manzoni in calendario anche “Una contadina come tante altre” (13 settembre ore 20.45 monastero del Lavello). Da questo passo dei Promessi Sposi, Dario Dell’Oro trae l’occasione di parlare di una icona della “nostra” civiltà contadina: la raggiera di Lucia. Felice Tavola ha elaborato una scenografia ad hoc.

