La compagnia “Teatro in sala” di Calolzio in scena al Cenacolo Francescano

Doppio appuntamento sabato 22 e domenica 23 aprile

LECCO – La compagnia teatrale “Teatro in sala” di Calolziocorte andrà in scena al Cenacolo Francescano con lo spettacolo “Dalle Stalle alle Stelle” in due date: sabato 22 e domenica 23 aprile.

Lo spettacolo rientra nella rassegna “Una città sul Palcoscenico” e fa parte della XXVII Rassegna del Teatro Amatoriale Lecchese.

“Dalle Stalle alle Stelle” è una commedia comica brilante in 3 atti di Secondino Trivero che racconta la storia dei coniugi Giacomo e Angelina Picassa, residenti in un piccolo paesino di montagna, meta di vileggiatura. Ufficialmente rigattieri tirano avanti, in realtà, con

espedienti, piccoli furti e truffe di poco conto. Con loro vivono la sorella di Giacomo e suo figlio Tonio un “ragazzo” sulla cinquantina noto per essere Un po’… “cosi”.

A rovinare le trovate criminali dei due ci penseronno il Sindaco del paese con I’irreprensibile assessore Mollalosso.

L’arrivo della promessa fidanzata di Tonio con la zia in cerca di una nuova “sistemazione” scombineranno i piani della famiglia Picassa sino a quando un piacevole imprevisto li porterà dalle stalle alle stelle.

Alla Regia dello spettacolo: Giancarlo Frigerio e Angelo Maggioni, mentre come assistente di scena ci sarà Cristina Bonacina.