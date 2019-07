Quindici concerti in location di grande richiamo tra Lecco, Lago e Valsassina

Il festival si aprirà il 25 luglio a Palazzo Belgiojoso e si chiuderà il 14 settembre a Varenna

LECCO – Si aprirà il prossimo 25 luglio la 32esima edizione del Festival di musica Tra Lago e Monti, appuntamento oramai tradizionale dell’estate lecchese. Un’iniziativa di Confcommercio Lecco sostenuta da Acel Energie, Deutsche Bank e Galletto Vallespluga che accompagnerà gli amanti della musica fino al 14 settembre.

L’edizione 2019 è stata presentata questa mattina, giovedì, dall’organizzatore e direttore artistico Roberto Porroni alla presenza di Antonio Peccati, presidente di Confcommercio Lecco, Giovanni Priore di Acel Energie, Dante Milani di Galletto Vallespluga e Marco Massironi di Deutsche Bank.

Quindici i concerti in programma, in ‘scena’ come da tradizione in chiese e località di grande richiamo del territorio lecchese, tra Lago e Monti. Alla presentazione erano presenti anche diversi amministratori in rappresentanza dei comuni che ospiteranno il festival.

Inaugurazione a Lecco

La 32esima edizione si aprirà proprio a Lecco, nella suggestiva cornice del Palazzo Belgiojoso: ad esibirsi sarà il Cuartet composto da Roberto Porroni (chitarra), Adalberto Ferrari (clarinetto), Marija Drincic (violoncello) e Marco Ricci (contrabbasso). L’ensemble proporrà “Una serata a Buenos Aires: Piazzolla nascosto”, rivisitazione del capolavoro “The Rough Dancer and the Cyclical Night” di Astor Piazzolla proposto in prima italiana.

Flauto protagonista

Il protagonista dell’edizione 2019 del festival sarà, come sottolineato dal Maestro Porroni, il flauto: ben sette i concerti in cui la parte principale sarà eseguita da flautisti del calibro di Massimo Mercelli e Giuseppe Nova, con exploit l’11 agosto presso la Villa Carnevali, a Maggio di Cremeno, dove si esibirà l’Orchestra di Flauti Zephirus diretta dal maestro Marco Zoni, primo flauto della Scala di Milano.

Confermato, tra gli appuntamenti, anche il concerto in quota al Rifugio Ratti Cassin ai Piani di Bobbio, “Bobbio in jazz” con Giulio Brouzet (armonica cromatica), Simone Val Bonetti (chitarra) e Marco Ricci (contrabbasso). Il Festival si chiuderà il 14 settembre presso la Chiesa di San Giorgio a Varenna con il “Giro del mondo in sax e chitarra”.

Nel 2018 4.500 presenze

“Nella programmazione della 32esima edizione del Festival Tra Lago e Monti sono presenti anche quest’anno concerti di grande particolarità, con repertori e ensemble di assoluta originalità – ha detto il Direttore Artistico del Festival, Roberto Porroni – avremo tra gli altri appuntamenti l’esecuzione di musiche da film di Pino Donaggio di cui verrà anche eseguito il brano “Lo specchio del tempo” dedicato all’Ensemble Duomo, la “piccola orchestra” del festival. Il pubblico potrà scegliere tra un ampio ventaglio di proposte artistiche di qualità. Le sedi di pregio artistico e naturalistico continueranno ad essere di grande suggestione per il pubblico che lo scorso anno ha raggiunto le 4.500 presenze“. “Vorrei ringraziare quanti continuano a sostenerci e a credere in questo evento, volano culturale che contribuisce a promuovere il nostro bellissimo territorio” ha concluso Porroni.

QUI il programma completo del Festival

Gli sponsor

“Siamo contenti di potere essere anche quest’anno a fianco del Maestro Roberto Porroni e del Festival “Tra Lago e Monti” da lui disegnato e diretto in modo sempre impeccabile – ha dichiarato il Presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Mi piace ricordare che fin dall’inizio Confcommercio Lecco è stata tra i promotori della rassegna. Trovarci oggi a portare avanti questa tradizione è motivo di orgoglio. Le proposte musicali in calendario sono di grande spessore e sapranno conquistare anche quest’anno residenti e turisti, per un festival che continua a essere unico nel proporre location spettacolari, offrendo imperdibili appuntamenti e dando la possibilità di ascoltare le performance di gruppi affermati e di giovani promettenti. L’attenzione che Confcommercio Lecco pone alle proposte culturali di qualità, caratteristica evidente in questa Rassegna musicale, credo sia sotto lo sguardo di tutti. Siamo convinti che diffondere cultura sia un valore che fa bene al territorio nel suo insieme: Leggermente o il Premio Manzoni degli amici di 50&Più sono un esempio virtuoso. La realtà economica del nostro mondo non può prescindere da un messaggio artistico che per sua natura porta con sé un pensiero positivo ispirato alla bellezza. Un messaggio positivo che, attraverso le note provenienti da musicisti di assoluto spessore, valorizza il territorio lecchese anche in un’ottica di attrattività turistica”.

“Deutsche Bank conferma anche quest’anno il suo supporto al Festival di Musica Tra Lago e Monti, che sostiene sin dalla sua prima edizione – ha spiegato il Regional Manager Nord – Lombardia di Deutsche Bank Italia, Marco Massironi – Questa manifestazione costituisce un unicum del suo genere nelle proposte estive del territorio lecchese e di anno in anno si arricchisce di nuovi elementi e di novità nel solco della tradizione”.

Soddisfazione anche per il nuovo sponsor della manifestazione, Galletto Vallespluga: “L’attenzione e la cura per il territorio sono due ingredienti che fanno la storia della nostra azienda – ha detto Dante Milani – siamo felici di essere al fianco di manifestazioni di questo calibro”.

“Vi è un filo conduttore che continua a rendere la rassegna “Festival tra Lago e Monti” un evento assolutamente originale nel panorama dell’offerta culturale della provincia di Lecco e a caratterizzarlo in modo distintivo: il profondo legame tra territorio e musica, arte e cultura – ha aggiunto il Presidente di ACEL Energie Giovanni Priore – Un connubio virtuoso che consente di individuare un fil rouge tra la qualità delle performance artistiche proposte e le location nelle quali esse vengono rappresentate. Luoghi che appartengono al patrimonio artistico e culturale di un territorio – quello del lago e della Valsassina in modo particolare – divengono i palcoscenici privilegiati di esibizioni musicali di grande fascino e notevole prestigio, grazie all’accuratezza con cui gli organizzatori definiscono il programma.

Il programma completo

Il programma dei 15 concerti, a ingresso libero e quasi tutti con inizio alle 20.30 (tranne il concerto al crepuscolo a Concenedo del 17 agosto, quello a Varenna del 20 agosto e quello al rifugio Ratti-Cassin del 24 agosto), è il seguente:

25 luglio Lecco, palazzo Belgiojoso (inaugurazione); 8 agosto Cremeno, Chiesa di San Giorgio; 9 agosto Cassina, Chiesa San Giovanni Evangelista; 11 agosto Maggio, Villa Carnevali; 12 agosto Vendrogno, Chiesa della Madonnina; 13 agosto Barzio, Palazzetto dello Sport; 14 agosto Introbio, Chiesa San Michele; 17 agosto Barzio, Monastero del Carmelo di Concenedo (concerto al crepuscolo, ore 18.30); 18 agosto Maggio, Chiesa Santa Maria Nascente; 20 agosto Varenna, Sagrato Chiesa S. G. Battista (ore 21); 21 agosto Moggio, Chiesa San Francesco; 22 agosto Primaluna, Chiesa Ss. Pietro e Paolo; 24 agosto Piani di Bobbio, Rifugio Ratti-Cassin (ore 15); 25 agosto Varenna, Villa Monastero; 14 settembre Varenna, Chiesa San Giorgio.