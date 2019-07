La rassegna “E… state a teatro” fa tappa a Pasturo

Doppio appuntamento in programma il 20 e il 27 luglio

La rassegna si chiude con “In gabbia” e “Coppia aperta quasi spalancata”

PASTURO – Prosegue la rassegna “E…state a teatro”. Sono due le date che mancano al termine della kermesse estiva organizzata tra Carenno e Pasturo dalla Fita Lecco – la sezione provinciale della Federazione italiana teatro amatori.

Il 20 e il 27 luglio, al cineteatro Bruno Colombo di Pasturo andranno in scena gli ultimi due spettacoli. Questo sabato, alle 21, sarà la volta dei lecchesi di Teatrosfera con “In gabbia”, mentre settimana prossima toccherà ai Mattattori di Buguggiate con “Coppia aperta quasi spalancata”.

La rassegna estiva è iniziata il 22 giugno una doppia serata inaugurale. Al cineteatro San Pio X di Carenno si sono esibiti gli attori de Le Gocce di Civate con “Un grazioso via vai”, mentre nello stesso momento in Valsassina è andato in scena “Ripassi domani” del Cenacolo Francescano. La rassegna è proseguita sabato 29 giugno, sempre in Valle San Martino, con “Intrappolati nella commedia” della Compagnia teatrale di San Giovanni.

“Siamo contenti per il buon successo ottenuto finora dalla kermesse – afferma la presidente provinciale della Fita Valeria Bianco –. Abbiamo dato la possibilità a compagnie amatoriali del territorio di portare in scena i propri lavori, persino su palchi dove non erano stati. Ora ci aspettiamo che i nostri spettacoli siano apprezzati anche nelle prossime date”.

La rassegna è stata voluta per aumentare l’offerta culturale e ricreativa nei mesi estivi, solitamente il periodo in cui il teatro va in vacanza. Hanno collaborato alla realizzazione della rassegna le Pro Loco dei due paesi, la Parrocchia Santa Maria Immacolata di Carenno, la Parrocchia Sant’Eusebio di Pasturo, i Teatranti di Carenno e la Fita Lombardia.