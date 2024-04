Consapevolezza dell’autismo: doppio evento sabato 6 aprile

Alla mattina convegno al Politecnico, nel pomeriggio film al Nuovo Aquilone

E oggi, mercoledì, Leggermente ospita un evento con le scuole

LECCO – In occasione della Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’Autismo, in calendario il 2 aprile, la Struttura Complessa di Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza dell’Asst Lecco – in collaborazione con la Provincia di Lecco, il Comune di Lecco, il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, Confcommercio Lecco, Confindustria Lecco e Sondrio, Confartigianato Lecco – organizza un evento informativo aperto al pubblico al fine di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dei disturbi dello spettro autistico.

L’appuntamento è fissato per sabato 6 aprile. Al mattino dalle ore 9 alle ore 12, presso l’aula magna del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco (via Previati 1/C), è in calendario un incontro rivolto alla cittadinanza. Dopo i saluti, alle 9.30 verrà presentato il Progetto INclusione AUTismo attivo sul nostro territorio: interverranno Ottaviano Martinelli, Direttore della Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’Asst di Lecco, Grazia Giana (Neuropsichiatra Infantile NFA ASST Lecco) e Arianna Ravo (Educatrice NFA ASST Lecco). Alle ore 10.15 è invece in programma l’intervento di Costanza Colombi, Psicologa e Ricercatrice presso l’Irccs Fondazione Stella Maris di Pisa e Adjunt Assistant Professor Department of Psychiatry University of Michigan, che parlerà dell’identificazione precoce dei sintomi autistici e degli interventi riabilitativi nelle prime fasi di vita. Alle ore 11 porterà il suo contributo Pierluigi Politi, Professore Ordinario di Psichiatria dell’Università degli Studi di Pavia e Direttore DSMD Asst Pavia, che affronterà il tema dell’autismo in età adulta.

Nel pomeriggio alle ore 17 presso il Nuovo Cinema Aquilone di Lecco (via Parini 16) è prevista invece la proiezione del film “Molto forte, incredibilmente vicino” tratto dal libro di Jonathan S. Foer. La pellicola racconta la storia di un bambino con autismo ad alto funzionamento che, con difficoltà e coraggio, affronta diverse avventure a New York dopo l’attentato delle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti.

Da segnalare poi che sul fronte dell’azione di sensibilizzazione sull’autismo, la manifestazione Leggermente organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco (come anticipato durante la conferenza stampa di presentazione della quindicesima edizione) ha promosso una sezione denominata “Leggermente AUT”, rivolta agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Agli studenti coinvolti sono stati proposti la lettura del libro “Molto forte incredibilmente vicino” scritto da Jonathan Safran Foer e la visione dell’omonimo film, diretto da Stephen Daldry e interpretato tra gli altri da Tom Hanks e Sandra Bullock. Dopo avere letto il libro e visto il film, i ragazzi parteciperanno a un incontro – in programma oggi, mercoledì 3 aprile, alle ore 10 presso Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco – per riprendere le tematiche legate all’autismo emerse. Saranno presenti per l’occasione alcuni specialisti della Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza dell’Asst di Lecco Ospedale Manzoni.

