Consegna delle Borse di Studio “Mario Ballabio” al Civico Istituto Musicale di Lecco

L’assessore Torri: “Questa è un’opportunità per scoprire il talento degli studenti”

La cerimonia si terrà il 20 giugno, alle 18, presso Villa Gomes

LECCO – Presso la suggestiva cornice di Villa Gomes, si terrà la tanto attesa cerimonia di consegna delle prestigiose borse di studio intitolate a “Mario Ballabio”. L’evento speciale, in programma martedì 20 giugno, alle ore 18, vedrà protagonisti gli alunni del Civico Istituto Musicale G. Zelioli di Lecco, che riceveranno queste importanti sovvenzioni.

Mario Ballabio, originario di Pescarenico, è stato un estimato membro della Cooperativa Artigiana di Garanzia di Confartigianato Imprese Lecco per oltre quattro decenni. Durante la sua lunga carriera, ha svolto un ruolo fondamentale come tramite tra le imprese artigiane del territorio e le banche, lavorando nell’ufficio credito. Oltre a ciò, Ballabio era iscritto alla SIAE come compositore e arrangiatore, depositando nel corso degli anni numerosi brani musicali, soprattutto per strumenti a fiato.

In memoria del marito, Nicoletta Ballabio ha istituito queste borse di studio con l’intento di offrire un contributo ai giovani studenti del Civico Istituto Musicale “G. Zelioli” di Lecco, al fine di sostenere il loro percorso di studi.

I destinatari delle borse di studio sono stati selezionati da una commissione sulla base della loro dedizione, talento e dei risultati ottenuti nel campo della musica. A tal proposito, l’assessore all’Educazione e allo Sport del Comune di Lecco, Emanuele Torri, ha commentato: “Concludendo un altro anno di corsi presso la nostra scuola civica, giunge il momento tradizionale di riconoscere le borse di studio in memoria del nostro caro concittadino Mario Ballabio. Questa è un’opportunità per scoprire il talento degli studenti, accompagnati, come sempre, dalla competenza e dalla passione dei loro insegnanti. Desidero ringraziare sentitamente gli insegnanti per l’impegno profuso nell’aiutare la crescita di questi giovani talenti. Rivolgo i miei più sinceri complimenti ai ragazzi e alle ragazze per i risultati ottenuti, frutto del loro impegno, serietà e dedizione.”

Durante la cerimonia di premiazione, oltre alla presenza dei borsisti, il pubblico avrà l’opportunità di godersi l’esibizione di “Matt & Friends”, un gruppo di amici accomunati dalla passione per la musica. Questo ensemble presenta ogni anno un progetto musicale a sostegno di attività o iniziative benefiche.

Per maggiori informazioni sull’evento e per prenotazioni è possibile contattare il numero 0341 422782 o visitare il sito web www.civicalecco.org, dove sono disponibili ulteriori dettagli.