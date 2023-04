Fumetti. Da lunedì 17 aprile comincia “La via del fumettista”

Incontri sul fumetto alla biblioteca di Vercurago

Un ritrovo per appassionati di fumetti e aspiranti fumettisti

VERCURAGO – Partirà lunedì 17 aprile alla biblioteca “Gianni Secomandi” di Vercurago il progetto “La via del fumettista”, creato dallo sceneggiatore lecchese Matteo Mastragostino. A partire da questa sera, ogni lunedì Mastragostino sarà a disposizione di tutte quelle persone a cui piacerebbe conoscere qualcosa di più sul mondo dei fumetti.

“L’idea è quella di un ritrovo tra appassionati, dove poterci scambiare competenze e creare un gruppo basato sulla comune passione per i fumetti – dichiara Mastragostino – io cercherò di aiutare le persone che vorranno apprendere qualcosa di più sul magico mondo delle nuvole parlanti”.

L’appuntamento di Vercurago – tutti i lunedì sera, dalle 20.30 alle 22.30 – non sarà un vero e proprio corso di fumetto. “La mia idea è quella di mettermi a disposizione delle persone che vorrebbero fare fumetti, ma non sanno da che parte cominciare. Spiegare come si scrive una sceneggiatura, come si fa un proposal o come ci si presenta a una casa editrice. Nel frattempo spero anche io di imparare qualcosa da persone meglio preparate di me nell’utilizzo di diverse tecniche di disegno”.

Il comune di Vercurago ha messo a disposizione la sala della biblioteca cittadina che, a partire da questa settimana, tornerà aperta il lunedì sera anche al prestito dei libri.

“La mia speranza è quella di creare un ritrovo per appassionati di fumetti, non solo per chi vorrebbe farli, ma anche per chi ama semplicemente leggerli – conclude Mastragostino – spero che l’iniziativa possa piacere ed essere utile”.

Per ulteriori informazioni si può chiamare la biblioteca di Vercurago allo 0341.42.05.25 (int. 5) o lo stesso Mastragostino al 339.850.66.65.