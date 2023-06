Il Lecco Film Fest vuole… ridestare lo stupore. Attesa per Verdone e Bellocchio

In programma 10 proiezioni di film, incontri e dibattiti con i protagonisti

Dal 5 al 9 luglio l’evento organizzato da Fondazione Ente dello Spettacolo e promosso da Confindustria Lecco Sondrio

LECCO – Il Lecco Film Fest torna dal 5 al 9 luglio con 10 film-cortometraggi, un record per l’evento organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e promosso da Confindustria Lecco Sondrio. Tra le novità di quest’anno c’è la durata: saranno cinque i giorni di incontri, dibattiti, presentazioni, corsi di formazione, proiezioni, che avranno come filo conduttore “Ridestare lo stupore”.

“Il tema di quest’anno è frutto dell’incontro con Papa Francesco nell’udienza concessa alla Fondazione Ente dello Spettacolo dove ha sottolineato come la vera emergenza di oggi sia la mancanza di stupore – ha detto monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e prevosto di Lecco -. Uno stupore inteso come la capacità di ritrovare dentro di sé un nuovo senso a tensioni, domande, immagini, opere”.

Un festival, presentato oggi pomeriggio nella sede lecchese di Confindustria, che si apre sempre più al territorio: “Vogliamo che il territorio cresca con il festival perciò abbiamo cominciato a lavorare con la creatività locale tanto che il manifesto di quest’anno è stato firmato dall’artista Velasco Vitali che ha raccontato la sua idea di stupore – ha continuato monsignor Milani -. 22 eventi, 222 camere per lavoratori e ospiti, 10 film tutti gratuiti, 38 relatori, 77 lavoratori che soggiorneranno qui, 51 persone del territorio nello staff, 70 volontari: questi sono i numeri di una macchina organizzativa complessa che si vede poco ma è essenziale”.

Al centro, ovviamente, il cinema: con le opere che saranno presentate dagli autori, dai protagonisti, dai registi… Mercoledì 5 luglio la cerimonia di apertura con Piera Detassis nel chiostro della canonica, in piazza Cermenati, e poi cinque giorni fitti di eventi che culmineranno domenica con l’arrivo di Carlo Verdone. Molti gli ospiti, alcuni con una valenza internazionale, come Jerzy Sthur, attore simbolo del cinema e del teatro polacco e interprete di opere di molti registi italiani, tra cui Nanni Moretti.

Altro elemento fondante del Lecco Film Fest è lo sguardo ai giovani con il progetto Crescere con il cinema, realizzato con il contributo di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, che offre ai giovani della città e provincia di Lecco opportunità di formazione e avviamento professionale in ambito culturale.

“Educazione dei giovani e sostenibilità, questi sono due temi che ci spingono come Confindustria Lecco Sondrio a proseguire nel sostegno al Lecco Film Fest – ha detto il Presidente di Confindustria Lecco Sondrio, Plinio Agostoni –. Questioni importanti, che fanno parte integrante dell’attività imprenditoriale e sulle quali siamo chiamati a riflettere. E perché non far partire questa riflessione proprio dal cinema che è un linguaggio di grande impatto?”

La curatrice dell’evento Angela D’Arrigo è entrata nel dettaglio del ricco programma: Carlo Verdone è sicuramente il nome di spicco della nuova edizione del Festival, ma sono tanti i grandi nomi del cinema che hanno deciso di esserci a partire dal grande regista Marco Bellocchio, Francesco Bruni, Dardust, Elena Lietti, Giulio Scarpati, Jerzy Stuhr e tanti altri Tanti gli ospiti e gli sponsor che hanno partecipato alla presentazione di oggi pomeriggio e tutti hanno sottolineato l’importanza del tema educativo e la capacità del festival di avvicinare i giovani alla bellezza.

Dal 5 luglio la città di Lecco si trasformerà nella capitale del cinema e piazza Garibaldi, tempo permettendo, sarà il centro del grande evento culturale con tanti protagonisti che non si limiteranno a una semplice passerella, ma sono pronti a dialogare e mettersi in relazione con il loro pubblico.

Tutte le informazioni su www.leccofilmfest.it.