Il regista Giorgio Diritti ospite del nuovo cinema Aquilone

Al centro dell’appuntamento il suo ultimo film “Lubo”

Il 9 gennaio incontro col pubblico alle proiezioni delle 15 e delle 21

LECCO – Martedì 9 gennaio il regista Giorgio Diritti sarà presente al Cinema Nuovo Aquilone per dialogare con il pubblico alle proiezioni delle 15 e delle 21 del suo ultimo film “Lubo”, proposto all’interno della rassegna del Cineforum “La scelta”.

Il film, in cui un’azione di pulizia etnica diventa l’occasione per il regista di delineare il personaggio più complesso della sua filmografia, racconta la storia di Lubo Moser, un nomade del popolo Jenisch, che nella Confederazione Elvetica del 1939 gira di luogo in luogo esibendosi nelle piazze insieme alla moglie Mirana e ai loro bambini.

La Seconda Guerra mondiale incombente farà sì che il governo dichiari la mobilitazione degli uomini per la difesa delle frontiere: Lubo, mentre è in servizio, viene a sapere che i figli sono stati prelevati e portati in un istituto mentre la moglie, nel tentativo di proteggerli, ha trovato la morte. Da quel momento il senso della vita per lui consiste nel conseguire un duplice obiettivo: ritrovarli e vendicarsi.

Sono ancora disponibili i biglietti per la proiezione delle 15.