Tutti gli appuntamenti da giovedì a domenica

In arrivo il weekend de “I viaggi dell’anima”

LECCO – Giunge alla chiusura la 25^ edizione di “Immagimondo“. Il festival di viaggi, luoghi e culture promosso da Les Cultures, dallo scorso 16 settembre sta portando a Lecco e dintorni un fitto cartellone di proiezioni, reading e incontri con scrittori, studiosi e viaggiatori incentrati, quest’anno, su un’Italia minore, inedita, da guardare da una nuova prospettiva.

Un festival che dopo il ricchissimo fine settimana de “Il mondo a Lecco” – che da venerdì 23 a domenica 25 settembre ha organizzato in città una trentina di eventi di qualità – ha in serbo un’ultima settimana di incontri, in programma fino al 2 ottobre, tra Valmadrera, Mandello e Civate.

Gli appuntamenti infrasettimanali, a Valmadrera e Mandello, vedono protagoniste le proiezioni de “Il contatto” di Andrea Dalpian e di “La bicicletta e il badile” di Alberto Valtellina e Maurizio Panseri.

Ci saranno infine “I viaggi dell’anima”, due giornate di incontri per il fine settimana che, come ogni anno, porta a Civate il racconto di cammini locali e nazionali, alla scoperta di un modo diverso e “slow” di scoprire e riscoprire il territorio e l’Italia.

Gli appuntamenti di giovedì e venerdì

Si parte a Valmadrera giovedì 29 settembre con un doppio appuntamento:

alle 18 Antonio Bossi della Cooperativa Sociale Eliante guida i partecipanti in una speciale Visita all’Orto Botanico del Centro Fatebenefratelli, occasione per riflettere sul crescente fenomeno del verde in città;

della Cooperativa Sociale Eliante guida i partecipanti in una speciale Visita all’Orto Botanico del Centro Fatebenefratelli, occasione per riflettere sul crescente fenomeno del verde in città; alle 21, sempre al centro Fatebenefratelli, sarà invece la volta della proiezione de “Il contatto” di Andrea Dalpian, alla presenza della Direttrice del Centro di Recupero del Monte Adone Elisa Berti: un documentario del 2020 che segue il percorso di due cuccioli di lupo, qui raccontato ponendo domande sul comune sentire rispetto al salvataggio degli animali selvatici.

Il giorno successivo, venerdì 30, ci si sposta a Mandello del Lario, dove, alle 21, il Teatro De André ospita una serata da non perdere: la proiezione di “La bicicletta e il Badile” di Alberto Valtellina e Maurizio Panseri, entrambi presenti all’evento.

Si tratta di un documentario di quest’anno, in cui lo stesso Panseri sceglie, insieme a Marco Cardullo, di non utilizzare l’automobile e di ripercorrere l’itinerario ciclistico e alpinistico di Hermann Buhl: per quest’ultimo la bicicletta era sia una necessità sia l’unico mezzo a disposizione per compiere l’impresa, per loro è stata un’occasione per ripensare lo sport in modo sostenibile.

Gli appuntamenti del fine settimana

Sabato 1 e domenica 2 ottobre si entra nel weekend conclusivo dell’intero festival: quello dedicato ai viaggi lenti, scanditi dal ritmo dei propri passi. Si tratta de “I viaggi dell’anima”, che per due giorni porterà nella Sala Conferenze di Villa Canali di Civate una carrellata di incontri in compagnia di associazioni e professionisti impegnati nel promuovere il cammino come strumento di avvicinamento alla natura e di scoperta del territorio. Al centro, quindi, cammini locali e nazionali, da quello di San Colombano alla Via Francigena, dai Sentieri ai confini del Lario al Cammino delle terre mutate.

Sabato 1 alle 11 l’incontro in compagnia di Marco Galbusera, autore per Bellavite de “Il sindaco che rubò il lago. Giuseppe Pestagalli e il primo scandalo dell’Italia unità”, volume che racconta una vicenda del secondo Ottocento, quando l’allora sindaco di Bosisio Parini fu protagonista di un grave episodio di malaffare.

Fissata per le 15 la “Visita guidata alla Casa del Pellegrino” a cura dell’Associazione Luce Nascosta (prenotazione obbligatoria: immagimondo@lescultures.it – costo 5 euro, da pagare in loco); sempre allo stesso orario si parla dei 330 km dalla Svizzera a Bobbio del Cammino di San Colombano grazie alla presentazione dell’omonima guida di Caterina Barbuscia e Valeria Beretta (Terre di Mezzo Editore).

Spazio a “La via Francigena Renana a piedi”, invece, alle 16.15: un libro edito da Ediciclo di cui si parlerà grazie alla presenza dell’autrice Ambra Garancini. A chiudere la giornata è, alle 17.30, il dialogo tra la curatrice per Terre di Mezzo della guida “Il Cammino delle Terre Mutate” Silvia Tenderini e l’autore per Ediciclo di Voci dal cratere Ermanno Bosco: tema il cammino che collega Fabriano a L’Aquila.

Nella giornata di domenica, invece, si parte alle 11 alla Sala conferenze di Villa Canali che accoglie l’appuntamento dal titolo “Le vacanze di utilità sociale”, organizzato in collaborazione con il Comitato Regionale Lombarda del Centro Turistico Giovanile e il Forum del Turismo Sociale e incentrato sulle working holidays, pensate per trascorrere parte del periodo di vacanza partecipando ad attività di carattere sociale.

Nel pomeriggio, alle 14.30, l’incontro “Storie e Cammini: due voci in dialogo” in compagnia delle scrittrici e viaggiatrici Silvia Tenderini e Maria Corno, insieme nel raccontare le multiformi motivazioni che animano i moderni viandanti; alle 16 “Essere mille” di Stefano Cascavilla (Exòrma), guida pratica che, attraverso dieci tappe, ripropone il cammino che i Mille percorsero da Marsala a Palermo.

Chiusura del festival affidata, alle 17.30, alla presentazione de “La grotta al centro del mondo” di Michele Rumiz (EDT), direttore di Slow Food Travel. Un libro che racconta il cammino sulle orme dell’antica tradizione casearia dei formaggi stagionati nella pelle di pecora, nel cuore dell’Anatolia.

Le mostre fotografiche saranno aperte fino al 9 ottobre

Infine, restano visitabili fino al 9 di ottobre le due mostre fotografiche di questa edizione di “Immagimondo”:

alla Torre Viscontea di Lecco, l’esposizione “Archetipi fotografici. Sguardi sul territorio di Lecco dall’Archivio Touring”, realizzata in collaborazione con il Touring Club Italiano e curata dall’agenzia Prospekt. Una raccolta di una sessantina di scatti dell’archivio storico del TCI per riscoprire la storia e l’evoluzione del territorio lariano e indagare come queste fotografie abbiano contribuito a costruire l’immaginario che pone il lago di Como ai primi posti nella classifica dei luoghi più affascinanti del mondo;

allestita in Piazza Garibaldi di Lecco, invece, “Cenere e fiori d’autunno”, selezione di scatti che la fotografa e videografa Gaia Squarci – docente di Digital Storytelling all’International Center of Photography di New York – ha dedicato a Stromboli.

Informazioni

Progetto realizzato con il contributo del Fondo Sostegno Arti dal Vivo (Acel Energie – Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding). Il festival vede come partner istituzionale il Comune di Lecco ed è realizzato con il contributo dei comuni di Civate, Valmadrera, Mandello del Lario e Malgrate, della Provincia di Lecco e di Confcommercio Lecco e il patrocinio di Regione Lombardia, Camera di Commercio Como-Lecco e Touring Club Italiano.

Per conoscere il programma con tutti gli eventi visitare il sito www.immagimondo.it. Per informazioni: Les Cultures Odv | 0341284828 | immagimondo@lescultures.it.