L’artista Raffaela Lamberti espone a Palazzo del Commercio di Lecco

LECCO – E’ stata inaugurata ieri, martedì 2 aprile, alla presenza della critica d’arte Serena Caleca, la personale dal titolo “Lecco a colori” dell’artista Raffaela Lamberti ospitata presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi.

“Nelle sue opera, in cui assistiamo a una vera e propria ‘liberazione del colore’, la natura è fonte di ispirazione fondamentale: questi suoi sguardi pittorici rappresentano una grande testimonianza d’arte”, ha evidenziato la critica Caleca, ricordando anche due riferimenti dell’artista, ovvero Mauro Benatti e Alejandro Fernandez Centeno. Quindi Raffaela Lamberti ha presentato ai presenti le opere esposte, rimarcando il suo profondo legame con Lecco a cui è dedicata la mostra a Palazzo del Commercio.

“Ritrattista sensibile e originale, autrice di importanti installazioni tematiche e opere informali e astratte, Lamberti resta legata in modo affettivo e semplice al paesaggio che la circonda. In esso trova le linee, i colori, i contrasti di luce, le atmosfere che da sempre predilige e valorizza nella sua opera – spiega, nell’introduzione alla mostra, Irene Panzeri – Il suo sguardo pittorico è istintivamente più rivolto all’esterno che all’introspezione: la natura, gli alberi, così come le opere antropiche (l’iconica Pescarenico, o le barche a riposo) l’attraggono fatalmente”.

Nata a Chiesa Valmalenco, Raffaela Lamberti vive a Paderno d’Adda e ha il suo studio a Merate, in via Cerri 11. Dopo l’insegnamento si è dedicata alla pittura, da sempre presente nella sua vita e oggi attività prevalente. Vanta una produzione ricca e variegata: le sue opere rivelano immediatamente un costante rapporto con la dimensione poetica che sa percepire nella realtà che la circonda. Sono diverse le mostre realizzate e i riconoscimenti conseguiti per le sue realizzazioni, frutto dell’approfondimento di diverse tecniche: disegno, pittura con ogni tipo di mezzi, incisione, Batik, decorazione modulare.

L’esposizione, a ingresso libero, sarà visitabile fino al 12 aprile nella hall di Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) a Lecco, negli orari di apertura al pubblico di Confcommercio Lecco: dal lunedì al venerdì alla mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18 (venerdì chiusura anticipata alle ore 16.30).