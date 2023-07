Lecco, concerto dei Tiromancino il 28 luglio

Appuntamento venerdì 28 giugno in piazza Garibaldi

“Un concerto di grande richiamo, con una band, I Tiromancino, celebre e amata”

LECCO – I Tiromancino in piazza Garibaldi a Lecco in occasione del loro Summer tour 2023. E’ partito il conto alla rovescia per il grande evento musicale in programma venerdì 28 luglio alle 21.30 in centro città. Il concerto chiude il calendario eventi del mese di luglio Costellazioni culturali, organizzato e promosso dal Comune di Lecco.

La data lecchese rientra nel best of tour della band italiana fondata da Federico Zampaglione nel 1989, una serie di concerti per portarne i più grandi successi sui palchi di tutta Italia, con tappe anche a Crotone, Foggia, Imola, Carrara e Taranto, ultima data della tournée che partirà da Montalcino proprio questo fine settimana.

Così l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “Un concerto di grande richiamo, quello dei Tiromancino, che siamo certi saprà catalizzare l’attenzione e l’interesse di lecchesi e non solo e di rivolgersi ai giovani. Con grande piacere promuoviamo una band celebre e amata, in linea con la nostra mission di realizzare eventi di qualità in città. L’appuntamento s’inserisce infatti in un calendario estivo ricco di highlight, in grado di entusiasmare un pubblico vasto ed eterogeneo, che Lecco è sempre più pronta ad accogliere e soddisfare”.

L’evento è a ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni è possibile contattare il servizio cultura e grandi eventi del Comune di Lecco al numero 0341 481140 o all’indirizzo cultura@comune.lecco.it. In caso di maltempo, il concerto si terrà all’auditorium Casa dell’Economia di via Tonale, grazie alla collaborazione della Camera di Commercio di Como-Lecco – eventuali aggiornamenti saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune di Lecco a questo collegamento