Lecco, febbraio all’insegna delle stelle: il Planetario si anima con eventi per tutti

Al planetario di Lecco concerti, serate osservative e incontri scientifici per scoprire il fascino dell’universo

LECCO – Il Planetario Civico di Lecco si prepara a vivere un febbraio ricco di appuntamenti, tra scienza, musica e osservazioni astronomiche, per appassionati e curiosi di tutte le età. Si parte venerdì 7 febbraio alle 21 con la serata “L’esplorazione dell’Universo: una storia meravigliosa”, presentata da Davide Dal Prato, direttore del parco astronomico La Torre del Sole. Un viaggio affascinante attraverso le grandi scoperte dell’astronomia, che promette di incantare il pubblico con racconti avvincenti e curiosità.

Sabato 8 febbraio, a partire dalle 20, torna l’attesissima serata osservativa con i telescopi del Gruppo Astrofili Deep Space, ospitata presso il piazzale della funivia dei Piani d’Erna. Un’occasione unica per ammirare il cielo stellato sotto la guida di esperti.

Non mancherà neppure un tocco di romanticismo, in occasione di San Valentino. Venerdì 14 febbraio, alle 20.30 e alle 22, il Planetario ospiterà il concerto “Note d’amore e d’infinito”, eseguito dal Trio Mousikè, composto dalla soprano Sonia Nava, dalla flautista Emanuela Milani e dal pianista Michele Santomassimo. Ad arricchire la serata, gli “intermezzi astronomici” curati da Loris Lazzati, che uniranno arte e scienza in un connubio perfetto.

Per chi desidera approfondire la conoscenza del cosmo, lunedì 17 febbraio alle 21 prenderà il via il corso base di Astronomia, condotto da Loris Lazzati, socio fondatore del Gruppo Deep Space. Il corso, composto da 8 incontri (7 lezioni teoriche e 1 osservazione pratica), offrirà un viaggio affascinante alla scoperta del sistema solare e oltre.

I più piccoli non saranno esclusi: il 1° e il 15 febbraio sono dedicati al “Sabato dei bambini”, con spettacoli alle 15 e alle 16.30 pensati per coinvolgere i bambini dai 4 ai 7 anni nelle meraviglie dello spazio.

Due gli appuntamenti con esperti di rilievo nel campo scientifico: venerdì 21 febbraio alle 21 il fisico Simone Iovenitti parlerà di “Matematica estrema. Buchi neri e altri fenomeni gravitazionali”, mentre venerdì 28 febbraio alle 21 l’astronomo Gabriele Ghisellini affronterà temi affascinanti e misteriosi con “Universo: prima del Big Bang e dopo la fine”.

Infine, tutte le domeniche alle 16, il classico appuntamento con la proiezione in cupola permetterà di scoprire il cielo del periodo, con le sue costellazioni, oggetti del cielo profondo e curiosità.

Per informazioni, costi e prenotazioni, è possibile consultare il sito www.deepspace.it.