Sabato 18 dicembre il classico appuntamento per i bambini al Planetario sarà in versione natalizia

Il 17 invece incontro sul telescopio James Webb con l’astrofisica Laura Proserpio

LECCO – Babbo Natale sbarca al Planetario. Un appuntamento imperdibile per i più piccoli nell’atmosfera già di per sé magica della cupola. Sabato 18 dicembre, con uno spettacolo alle 15 e uno alle 16.30, il tradizionale appuntamento sotto le stelle per i bambini verrà proposto in veste natalizia.

Se per i piccoli sarà Santa Claus a tenere banco, per il pubblico adulto sarà invece un importantissimo lancio spaziale, quello del telescopio James Webb, lo strumento erede del mitico telescopio spaziale Hubble e destinato a rivoluzionare l’astronomia nei campi più estremi, dalla ricerche cosmologiche sull’origine dell’Universo alla ricerca di una nuova terra. A illustrare le fantastiche prospettive offerte da questo prodigio della tecnologia sarà Laura Proserpio, ingegnere aerospaziale e astrofisica nonché direttrice scientifica del Planetario. L’appuntamento è per venerdì 17 dicembre alle ore 21.

Infine, domenica alle 16 inizieranno le proiezioni sulla Stella di Natale, che verranno poi riproposte nelle seguenti date: 26, 30 e 31 dicembre, 2 e 6 gennaio, sempre alle ore 16.

Per tutti gli eventi è richiesta la prenotazione sul sito www.deepspace.it.