Lecco. Paolo Cognetti presenta il romanzo “Giù nella Valle”

L’evento sarà presso la Sala Conferenze di Palazzo delle Paure di Lecco

Ingresso libero

LECCO – Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega 2017 con “Le otto montagne“, presenta il suo ultimo romanzo “Giù nella Valle“ (Einaudi) presso la sala conferenze di Palazzo delle Paure di Lecco il giorno 26 febbraio 2024 alle ore 18:30. L’evento è organizzato dalla Biblioteca Civica “Umberto Pozzoli“.

La storia narra di un padre e dei suoi due figli, Luigi e Alfredo, per i quali alla nascita ha piantato due alberi, un larice e un abete. Il primo figlio, duro e fragile, in 37 anni non ha mai abbandonato la valle. Il figlio minore, ombroso e resistente al gelo, torna dopo un lungo soggiorno dal Canada. Oltre all’alcol hanno in comune la casa del padre, costruita davanti a quei due alberi. Ora che il padre se n’è andato, Alfredo è tornato in valle per liberarsi dei legami rimasti: lui non lo sa, ma quella stamberga da un giorno all’altro potrebbe valere una fortuna. Cognetti scende dai ghiacciai del Rosa per ascoltare gli urti della vita nel fondovalle. La sua voce canta le esistenze fragili, perse dietro la rabbia, l’alcol e una forza misteriosa che le trascina sempre più giù, travolgendo ogni cosa. Lungo la Sesia come in tutto il mondo, a subire il dolore dell’uomo restano in silenzio gli animali e gli alberi.

“La biblioteca civica di Lecco prosegue nella promozione di eventi e iniziative culturali, con l’obiettivo di creare uno spazio di aggregazione e di incontro con gli autori, nonché di diffondere cultura e informazione” – Simona Piazza, Assessore alla Cultura del Comune di Lecco.