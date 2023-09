“Quelli di Foto Rota”, il gruppo di appassionati che racconta il territorio

L’idea di un gruppo di fotoamatori che frequentava i corsi dello Studio Foto Rota

Fotografi per passione… iniziative gratuite aperte a tutti e collaborazioni con gli eventi più importanti del territorio

LECCO – La passione per la fotografia, con il passare del tempo, è diventata qualcosa di più facendo nascere e crescere un gruppo di fotoamatori che ha trovato terreno fertile nel nostro territorio, promuovendolo e valorizzandolo.

L’esperienza si è concretizzata da un’esigenza nata ormai qualche anno fa da alcuni appassionati che frequentavano i corsi di Foto Rota, noto studio che opera a Lecco da oltre 40 anni: “Si tratta di un gruppo autogestito di fotoamatori, noi diamo solamente una mano facendo un po’ da supervisori, nato da alcuni ragazzi che hanno partecipato alle nostre attività – spiega Luigi Rota, titolare dello studio -. Il gruppo (che si può conoscere alla pagina Facebook Quelli di Foto Rota) organizza iniziative fotografiche gratuite e aperte a tutti“.

Quelli di Foto Rota conta tanti partecipanti, il gruppo accoglie anche gente da fuori provincia, ma la cosa più bella è il rapporto che si è creato in questi anni col territorio: “E’ importante sottolineare che l’attività di questi fotoamatori è puramente a scopo ricreativo e senza lucro. Il gruppo è particolarmente attivo e ha sviluppato collaborazioni con eventi del calibro di Resegup, Lecco Pride, Scigamatt, Premana Rivive l’Antico, ecc… Basti pensare che sul percorso all’ultima Resegup c’erano una trentina di appassionati e una ventina all’ultima Scigamatt. Il risultato è una grandissima mole di fotografie: se da un lato per i membri del gruppo è un modo per tenersi allenati, dall’altro queste manifestazioni possono contare su immagini di grandissima qualità che non raccontano solo la cronaca del evento, ma riescono a cogliere anche gli aspetti più emozionali, curiosi e particolari“.

Un gruppo che, attraverso la fotografia, ha trovato un ottimo livello di affiatamento: “Nato per dare una continuità ai nostri corsi di fotografia, oggi è diventato un mezzo per la promozione e la valorizzazione del territorio. Dietro c’è un grandissimo impegno, persone che sfidano ogni genere di condizione meteo per cercare lo scatto migliore. E poi, attraverso altre attività come uscite fotografiche per foliage, street week-end, tramonti, il gruppo è riuscito a far conoscere il nostro territorio a tante persone, anche gente che non si immaginava di avere tali bellezze a pochi chilometri da casa”.

Il gruppo ha già programmato l’attività da ottobre a dicembre, sulla pagina Facebook Quelli di Foto Rota tutte le novità.