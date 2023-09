Si alza il sipario sul Festival Treccani della Lingua Italiana ‘Stupore’

La kermesse si terrà da oggi a domenica

Questa sera all’Auditorium della Casa dell’Economia l’incontro con Diodato

LECCO – Inaugurato questa mattina il Festival Treccani della Lingua Italiana #leparolevalgono, la kermesse culturale promossa dalla Fondazione Treccani Cultura in collaborazione con il Comune di Lecco che si svolgerà da oggi a domenica 24 settembre. Il tema di questa edizione sarà lo ‘stupore’.

Tantissimi gli appuntamenti in programma: incontri, conferenze, spettacoli, laboratori per le scuole, corsi di formazione e molto altro animeranno il Festival che si è aperto giovedì mattina a Palazzo Paure con i saluti istituzionali di organizzatori e sponsor dell’iniziativa.

“Questo appuntamento è stato ideato da Treccani Cultura per presentare i temi più rilevanti della costante ricerca di Treccani sulla lingua italiana prestando sempre particolare attenzione al valore delle parole come mezzo di espressione, di ragionamento, di condivisione e di rispettoso e costruttivo confronto tra diverse posizioni – ha ricordato il presidente di Fondazione Treccani Cultura Mario Romano Negri – con questo spirito la sesta edizione del Festival Treccani della lingua italiana è incentrata sulla parola stupore. Quest’anno la manifestazione ha toccato anche altre città, Foggia e Roma, ma è a Lecco che ha le sue radici ed è qui che si concluderà. Siamo molto contenti e speriamo di riuscire a stupirvi”.

Accanto a Negri c’era la vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “Stupore è aver visto nascere e crescere questo festival, è l’aver creato una rete di collaborazione con i partner, sponsor e autorità che ci supportano da sei anni, è vedere le scuole e i giovani entusiasti delle nostre proposte. Buon Festival a tutti, all’insegna dello stupore” ha commentato.

Durante l’inaugurazione sono intervenuti anche il Prefetto Sergio Pomponio, il vicepresidente della Camera di Commercio Como-Lecco Lorenzo Riva e il Sottosegretario Regionale Mauro Piazza.

“Se non siamo in grado di stupirci per ciò che di bello accade – ha detto il Prefetto – non riusciremmo a pensare in prospettiva e non ci sforzeremmo di dare un contributo al progresso collettivo. Questo Festival innalza il legame tra cultura e territorio, è una bella occasione e anche da lettore vi ringrazio per questo invito e per quanto fate”.

“Penso che l’appello allo stupore possa essere declinato anche ai politici – ha concluso Piazza – quindi mi rivolgo a chi fa politica, perché possa, tramite lo stupore, aprire la mente, ricredersi, cambiare idea, confrontarsi. Facciamo tesoro di questo insegnamento”.

Il primo giorno di Festival si svolgerà a Palazzo Paure con tre diversi appuntamenti: alle 16 “L’Italia che non cresce e i giovani expat” con Alessandro Rosina e Sara Sanzi, alle 17 “Il prodigio della lingua. Quel mondo che condividiamo” con Donatella Di Cesare e alle 18 “Architetture per il terzo millennio” con Laura Tiburzi.

Si terrà invece questa sera alle 20.30 l’incontro con il cantante Diodato che dialogherà con Valentina Farinaccio ‘Tra parole e musica’. Per via delle condizioni meteo avverse l’appuntamento è stato spostato nell’Auditorium della Casa dell’Economia.