Si chiude la stagione del Palladium: 300 eventi quasi 13 mila spettatori

Chiuso per il periodo estivo il cinema Palladium di Castello. Il bilancio della stagione

“Dal Covid calo di spettatori, eppure l’esperienza di un film al cinema non è paragonabile al salotto di casa!”

LECCO – Si è appena conclusa un’altra stagione per il Palladium, la sala cinematografica della comunità di Castello di Lecco. Un’altra stagione (iniziata a fine agosto e conclusasi nella seconda metà di giugno) resa possibile dall’impegno e dalla dedizione del gruppo di volontari che, a vario titolo, si occupano della sua gestione.

“L’andamento della stagione 2022/2023 ha risentito – e non poteva essere altrimenti – del trend che tutte le sale stanno vivendo in questo momento che vede, solo nei primi mesi del 2023, una ripresa, mentre l’inizio della stagione segnava ancora una certa disaffezione del pubblico a recarsi in sala – spiegano dall’organizzazione – Le motivazioni sono diverse, a partire dalla pandemia del COVID 19 e dalle sue scorie che hanno martoriato l’afflusso al cinema, dapprima con ‘Green pass’, mascherine e quant’altro; a seguire un calo della produzione cinematografica e, non ultima, la dissennata idea di proporre su piattaforme televisive i film usciti in sala solo qualche mese prima!”

“Gli appassionati hanno voglia di ripetere che vedere un film al cinema (schermo grande, Dolby Surround, buio in sala) non può essere paragonabile a un film visto sul divano di casa, ma non tutti arriva il messaggio – aggiungono – E quindi si aspetta che il film venga proposto da SKY, Amazon Prime, Netflix che, in modo cannibalesco, sono anche co-produttori del film stesso. Il film si vede lo stesso, magari arricchito da telefonate alle quali rispondere, da bambini che saltano, dalla moglie che grida ‘E’ pronto in tavola!’”.

Il Palladium nell’ultima stagione ha offerto quasi 300 eventi, le presenze hanno toccato la quota di 13.000 circa, di cui 1700 circa sono state quelle degli abbonati alle due rassegne del giovedì (autunnale e invernale) Da aggiungere i sette eventi teatrali della Compagnia del Domani, con la sua Sirenetta che hanno totalizzato 2400 presenze circa.

A ciò da aggiungere i 36 eventi ospitati dalla sala (e non si finirà mai di ringraziare Silvano) con gli otto spettacoli del Teatro Sociale, dell’asilo parrocchiale e della Zanetti a cui vanno sommate le serate di prove, allestimenti, convegni.

“A tutti i volontari – concludono dall’organizzazione -l’augurio di una buona estate e di farsi trovare pronti carichi per un’altra stagione”.