Stagione teatrale: due gli appuntamenti di gennaio

LECCO – Due gli appuntamenti di gennaio con le rassegna di prosa arancio e blu della stagione teatrale del Comune di Lecco: questo mercoledì 10 gennaio alle 21 al Cineteatro Palladium andrà in scena “Tosca e altre due” di Franca Valeri per la regia di Raffaella Morelli e la produzione di Nidodiragno | CMC, mentre martedì 30 gennaio alle 21, sempre al Cineteatro Palladium, sarà la volta de “I Mezzalira” di Agnese Fallongo per la regia di Raffaele Latagliata e la produzione di Teatro de Gli Incamminati.

Il testo di “Tosca e altre due” nasce dalla colta e raffinata comicità di Franca Valeri che, ispirandosi al celebre melodramma di Giacomo Puccini, immagina un’opera dentro l’opera. Ne scaturisce un ironico racconto ambientato nella portineria di Palazzo Farnese dove nasce l’amicizia fra la custode Emilia e la moglie del boia Iride, ex-attricetta di dubbi costumi: una coppia sui generis che spia e origlia i piani alti dell’aristocrazia, dove la vicenda di Tosca assume toni sempre più drammatici. Nei ruoli di Emilia e Iride, Cinzia Massironi ed Elisabetta Spinelli danno vita a una memorabile coppia di personaggi femminili che, in una scoppiettante alternanza di battute, richiama lo spirito della Commedia dell’Arte.

Agnese Fallongo, Tiziano Caputo e Adriano Evangelisti metteranno invece in scena martedì 30 gennaio “I Mezzalira”: se è vero che la saggezza popolare insegna a mantenere celate le questioni familiari all’interno delle mura domestiche, è altrettanto vero che quelle mura non sempre bastano a contenere i segreti, i tabù e i non detti della famiglia Mezzalira, protagonista del racconto. Il tutto visto e raccontato, una volta adulto, da “Petrusino”, il più piccolo della famiglia, in una narrazione tragicomica che, ai toni brillanti della Commedia all’Italiana, mescola le tinte fosche del giallo e del thriller e che invita lo spettatore a guardare attraverso il buco della serratura di una casa “qualsiasi” per rintracciare il proprio personalissimo passato.

I ticket per le tutte le serate sono disponibili online a partire dal sito www.teatrosocietalecco.it oppure a Villa Gomes presso il servizio cultura e grandi eventi del Comune di Lecco, contattabile al numero 0341 481140 e all’indirizzo teatro@comune.lecco.it, dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 16.