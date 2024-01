Successo per Lo Schiaccianoci della Compagnia del Domani

Terza replica sabato 13 gennaio alle 18.00 al Cineteatro Palladium di Lecco

LECCO – Il 23 dicembre scorso, al Cineteatro Palladium di Lecco, la Compagnia del Domani ha debuttato con Lo Schiaccianoci.

Una rivisitazione del classico e noto balletto, che ha unito le musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij a intermezzi recitati.

Grazie alle coreografie di Barbara Fomasi, alla partecipazione di Arte Danza di Cristina Romano e alla regia di Mariarosaria Contino, infatti, Lo Schiaccianoci ha preso vita attraverso non solo balli di repertorio, ma anche con coreografie originali portate in scena da un talentuoso corpo di ballo, insieme ad una narrazione del tutto innovativa.

Il progetto, nato agli inizi di settembre, è stato subito accolto con entusiamo dalle giovanissime ballerine, molte delle quali residenti tra Lecco e Ballabio e che vantano non pochi premi e borse di studio anche a livello nazionale.

Le parti recitate sono state coraggiosamente interpretate dai nuovi attori della Compagnia, alcuni dei quali al loro primo debutto sul palcoscenico. La performance, con i suoi colorati costumi, momenti di divertimento, musiche note e atmosfere coinvolgenti, è riuscita a rapire grandi e piccini.

È stato un successo fin dall’apertura del botteghino, dove i biglietti sono andati a ruba, consacrando due sold out in pochi giorni. Ciò non poteva che condurre ad una terza data, sabato 13 gennaio alle ore 18:00 sempre al Cineteatro Palladium di Lecco. Anche per questo ulteriore spettacolo la richiesta è stata elevata, rendendo disponibili ancora pochi biglietti.

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.compagniadeldomani.it.