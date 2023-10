Vajont. Il ricordo della Consulta Musicale di Lecco a 60 anni dalla tragedia

Vajont. Per non dimenticare: canti e testimonianze

Sabato 14 ottobre alle ore 21 presso Casa dell’Economia di Lecco

LECCO – La Consulta Musicale di Lecco patrocinata dalla Pro Loco Longarone, dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, dalla Provincia di Lecco, dal Comune di Lecco e dall’A.N.A. Lecco presenta “Vajont. Per non dimenticare”, una serata in memoria delle vittime a 60 anni di distanza dalla strage della Valle del Vajont. A dare voce ai canti e alle testimonianze sarà l’incontro tra il Coro Grigna dell’A.N.A. di Lecco e il Laboratorio teatrale “Carlo Pirovano” con una direzione artistica del M° Riccardo Invernizzi e un adattamento teatrale dei proff. Michele Casadio e Monica Minonzio.

“L’iniziativa intende arrivare alla popolazione con la grande responsabilità – sottolinea Casadio – di farsi narratrice di una storia crudele da non dimenticare, ecco perché il lavoro progettuale è stato meticoloso nella realizzazione e rispettoso nell’uso delle testimonianze raccolte. Non dimenticare significa guardare alla storia con occhi attenti, e al presente, con la capacità di saper raccontare quanto accaduto affinché i nostri insegnamenti ed il nostro esempio verso le nuove generazioni siano coerenti e lungimiranti. Ringraziamo per la preziosa vicinanza la Pro Loco di Longarone che ci ha da subito risposto ed ha creduto con convinzione in questa iniziativa”.