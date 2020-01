Lomagna, al via “I mercoledì culturali”: otto incontri culturali in Auditorium

Negli incontri verranno approfonditi argomenti di storia, architettura, astronomia e letteratura

Si comincia il 22 gennaio con un incontro con il professor Gianpiero Soglio

LOMAGNA – Otto appuntamenti pomeridiani con la cultura grazie all’iniziativa “I mercoledì culturali” promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la biblioteca e le associazioni Bibliocultura 2.0 e i Pensionati lomagnesi. Grazie a professori ed esperti che mettono a disposizione della collettività il loro sapere, sarà così possibile approfondire tematiche eterogenee, dalla storia alla letteratura, dalla architettura all’astronomia con incontri della durata di un’ora e mezza ciascuno.

Si comincia il 22 gennaio

I primi due incontri, in programma il 22 e il 29 gennaio vedranno come relatore il professor Gianpiero Soglio e saranno dedicati alle deportazioni avvenute in Italia nel 1943-1945; seguono seminari sull’architettura neoclassica lombarda tenuti il 5 e 12 febbraio dall’architetto Umberto Carozzi; il 19 e 26 febbraio si affronta l’astronomia con Giovanni Misto’; chiude il ciclo a marzo, il 4 e 11, il professor Dario Mantovani con “Leggere oggi i Promessi Sposi”.

Gli incontri si terranno dalle 15 alle 16.30 in auditorium a Lomagna. La partecipazione è libera e gratuita.

