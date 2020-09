L’open day della Filarmonica Verdi per avvicinarsi alla musica

Il 3 ottobre c’è l’opportunità di conoscere gli insegnanti

I partecipanti potranno scegliere quale strumento preferiscono

LECCO – Ripartono i nuovi corsi musicali della Filarmonica Giuseppe Verdi per l’avviamento allo studio degli strumenti bandistici come flauto traverso, clarinetto, saxofono, corno, tromba, trombone, eufonio, bassotuba e percussioni, con la finalità di ampliare l’organico.

Le lezioni saranno individuali e si svolgeranno in sede, in totale rispetto delle misure precauzionali di contenimento per il contagio dell’epidemia Covid-19, seguendo i decreti ministeriali fino ad ora emanati e la vigente normativa anti-Covid e, in caso di necessità, si potranno svolgere anche online.

Per conoscere tutte le opportunità: sabato 3 Ottobre 2020 dalle ore 16 alle ore 18, la sede in Via Don Invernizzi 31 (Lecco) sarà aperta per un Open Day in cui incontrare i vari maestri della Filarmonica, oltre a parlare direttamente con la direttrice della scuola Isabella Chiarotti. Gli ingressi saranno contingentati nel rispetto delle norme anti-Covid.

Per info: 3347184153 (dalle 20:00 alle 21:00), isa.chiarotti@gmail.com, bandaverdilecco@libero.it, www.filarmonicaverdilecco.it”