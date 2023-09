Abbadia. Civico Museo Setificio Monti sbarca questa sera in tv

Il sito culturale comparirà nel programma ‘I gioielli sotto casa’

La trasmissione andrà in onda alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 21 settembre, su Cremona1

ABBADIA – Ha attirato le telecamere da fuori provincia il Civico Museo Setificio Monti di Abbadia: questa sera, giovedì, il sito culturale farà la sua apparizione nel programma ‘I gioielli sotto casa’, trasmissione di Cremona1.

A guidare gli spettatori alla scoperta delle stanze che un tempo ospitavano il filatoio sarà Piero Brazzale.

Dai profili social del Museo commentano: “E’ una bella occasione di visibilità per far conoscere sempre di più il nostro museo e il nostro territorio. Ringraziamo per le riprese gli amici di Cremona1 Tv e la Camera di Commercio di Como-Lecco“.

Per chi sarà impossibilitato a visionare la puntata trasmessa sul canale 19 del digitale terrestre alle ore 20.30, sarà possibile recuperarla sul sito di Cremona Tv dopo la messa in onda. E chissà che con questa apparizione il Civico Museo Setificio Monti non possa attirare a sé nuovi avventori.