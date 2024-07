Al Varenna Festival in arrivo la T.D. BAND con una serata dedicata al ballo liscio

La band è composta da Rino Travagliante e Mario D’Ambrosio

L’appuntamento è in programma per martedì 30 luglio alle ore 21.15 in Piazza San Giorgio

VARENNA – Il quinto appuntamento del “Varenna Festival“, giunto alla sua quinta edizione, vedrà come protagonista la T.D. BAND composta da Rino Travagliante e Mario D’Ambrosio in una serata dedicata al ballo liscio. L’appuntamento è per martedì 30 luglio alle ore 21.15 in Piazza San Giorgio.

Dopo esperienze decennali con varie band, qualche anno fa dall’incontro fra Travagliante e D’Ambrosio è nata una collaborazione che li ha portati a scoprire molte affinità e soprattutto un marcato feeling musicale.

“I due riscuotono consensi e apprezzamenti perché sanno mettere entusiasmo ed energia in ogni circostanza. Discoteche o feste di piazza si animano grazie a una proposta musicale accattivante. Propongono infatti un repertorio che parte dai classici degli anni Sessanta sino ai giorni nostri. A Varenna si annuncia dunque uno spettacolo coinvolgente con molti generi ballabili, dal liscio al sudamericano, dal caraibico alla disco-dance” spiegano gli organizzatori del Festival.

Ingresso libero