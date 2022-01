Colico: il Museo della Guerra Bianca cerca nuove guide. Al via i corsi

Iscrizioni aperte al corso di abilitazione a guida museale

Le nuove guide dovranno accompagnare le comitive di turisti all’interno delle strutture colichesi a partire dalla prossima primavera

COLICO – Il Museo della Guerra Bianca propone un corso di abilitazione come guida museale per le strutture in gestione a Colico: Forte Montecchio Nord, Forte di Fuentes e Torre di Fontanedo.

I responsabili del Museo e lo staff dei Forti formeranno le guide che dovranno accompagnare le comitive di turisti all’interno delle strutture colichesi a partire dalla prossima primavera.

Il corso è rivolto prevalentemente a personale giovane, perché l’impegno anche fisico nella conduzione delle comitive non è indifferente.

Le guide che frequenteranno il 100% delle lezioni e che supereranno l’esame di abilitazione finale, saranno poi assunte a chiamata per la stagione turistica 2022 che, indicativamente, sarà da marzo a novembre.

Le date di svolgimento del corso sono le seguenti: 29 e 30 gennaio, 5 e 6, 19 e 20 febbraio e le lezioni si terranno secondo il programma allegato.

REQUISITI

Diploma di scuola media superiore, preferibilmente nei campi linguistico, turistico, o umanistico (liceo classico o scientifico) in genere o essere diplomandi (ultimo anno) in questi settori.

E’ richiesta capacità di esposizione fluente in lingua italiana oltreché in inglese e/o tedesco. E’ molto gradita la padronanza di una ulteriore lingua tra francese e spagnolo o altra lingua europea.

Molto graditi gli studenti universitari per la possibilità di arricchire il loro curriculum con crediti formativi e/o stage formativi retribuiti, grazie ad accordi con le principali università italiane.

Dato che l’intento del Museo è anche quello di dare alternative ai giovani, sono graditi anche giovani inoccupati o disoccupati anche non iscritti a Università o corsi formativi, ma che abbiano una grande passione per la storia, per il territorio e per la natura.

N.B. è prevista la possibilità di partecipazione al corso ANCHE per i più giovani (minorenni dai 16 anni compiuti) per attività di Ptco (ex alternanza scuola-lavoro) per servizi di affiancamento, biglietteria e altri incarichi.

POSSIBILITA’

Lavoro nei fine settimana e giorni festivi da marzo ai primi di novembre. Lavoro nei feriali da luglio a metà settembre, e, su richiesta di gruppi scolastici e/o turistici, durante tutto l’anno.

L’impegno verrà retribuito a seconda delle ore effettivamente svolte che, di norma, sono minimo sette a turno per una paga lorda oraria di circa 12 euro (varia a seconda della location).

COSTI

Il corso è gratuito per gli stagisti minorenni, per le aspiranti guide ha un costo di €150 che saranno rimborsati dopo aver effettuato i servizi minimi indicati nel seguente paragrafo Disponibilità.

DISPONIBILITA’

La guida abilitata dovrà assicurare la disponibilità di 3 turni al mese nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre e di 6 turni mensili a luglio, agosto e settembre.

CANDIDATURE

Inviare il proprio C.V. completo di dati anagrafici, fotografia recente, recapito telefonico ed email all’indirizzo info@fortemontecchionord.it. Le persone ammesse al corso saranno contattate direttamente dal Museo.

Per info 0341 940322 (orari ufficio)